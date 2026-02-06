Врач Шевчук отметил, что ВПЧ может способствовать развитию не только рака шейки матки, но и других видов рака

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является причиной хронической папилломавирусной инфекции. Некоторые типы этого вируса могут вызывать различные заболевания, а отдельные из них имеют онкогенный потенциал. Об этом «Газете.Ru» сообщил заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук.

Врач отметил, что ВПЧ может способствовать развитию не только рака шейки матки, но и других видов рака, таких как рак вульвы, влагалища, полового члена и анального канала, написали «Известия».

Алексей Шевчук подчеркнул, что некоторые типы ВПЧ могут вызывать доброкачественные изменения, например, папилломы или кондиломы. Однако даже они требуют внимания. При быстром увеличении размера образования, появлении гиперпигментации или кровоточивости необходимо немедленно обратиться к специалисту, так как эти симптомы могут указывать на злокачественную опухоль.

Также врач отметил, что международный опыт показывает высокую эффективность вакцинации для снижения заболеваемости раком шейки матки и другими видами рака, связанными с ВПЧ.