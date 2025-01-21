Врач Шевчук: аллергия возможна, если человек использует расческу из пластика

Аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Шевчук в беседе с NEWS.ru объяснила, при каких условиях расческа может спровоцировать аллергическую реакцию. По ее словам, такая реакция возможна при длительном использовании расчесок, особенно если они изготовлены из пластика, резины или металла.

Специалист уточнила, что для развития аллергии необходим длительный контакт с веществом и индивидуальная предрасположенность организма к аллергическим реакциям. При взаимодействии веществ, содержащихся в материалах, с человеческим белком образуются новые соединения, способные выступать в роли аллергенов.

Наталья Шевчук также обратила внимание на большое количество продукции низкого качества и потенциально опасных материалов на рынке. Краски, латексные изделия и даже декоративные элементы могут вызвать аллергические реакции. Тем не менее, врач успокоила, сказав, что при кратковременном контакте с расческой риск возникновения аллергии минимален.