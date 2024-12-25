Врач Шестова: пациентам с проблемами сердца необходимо контролировать холестерин

Главный внештатный специалист по профпатологии и кардиологии Минздрава Тульской области Ирина Шестова в беседе с «ТСН 24» сообщила о необходимости строгого контроля уровня холестерина у пациентов, перенесших две и более сердечно-сосудистые катастрофы в течение одного года.

Для этой категории пациентов уровень холестерина должен быть ниже единицы.

Высокий уровень холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, что ведет к нарушению кровообращения в сердце, головном мозге, ногах и шее. Разрыв такой бляшки может спровоцировать образование тромба, что чревато серьезными осложнениями, такими как инфаркт или инсульт, добавила медик.

Ранее Фонд борьбы с инсультом ОРБИ совместно с Министерством здравоохранения Тульской области организовали акцию «Видимо-невидимо» в торговом центре «Гостиный двор». Цель мероприятия заключалась в повышении осведомленности населения о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и мерах их профилактики.