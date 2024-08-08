Врач Шеслер: анализ крови на биохимию выявит проблемы с ЖКТ

Для своевременного выявления проблем с желудочно-кишечным трактом необходимо регулярно проходить обследования. Так, состояние ЖКТ можно определить по биохимическому анализу крови, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Шеслер, передала «Вечерня Москва».

По словам специалиста, по результатам анализа оценивается работа печени и желчевыводящей системы. Также один раз в три года рекомендуется выполнять УЗИ органов брюшной полости.

Людям старше 45 лет лучше выполнить видеоколоноскопию и гастроскопию. Если рак толстого кишечника ранее диагностировали у близких родственников, скрининг важно провести на 10 лет раньше положенного, отметила врач.