Врач Шемякина рассказала, что профилактические осмотры у стоматолога нужно проводить даже очень маленьким детям

Детский стоматолог Людмила Шемякина призвала родителей маленьких детей проводить профилактические осмотры зубов, не дожидаясь, когда у ребенка возникнет зубная боль. Ее слова передало издание «Газета.ru» .

Как написал сайт kp.ru, на стадии острой зубной боли лечить зубы детям будет гораздо сложнее.

«Родителям важно обращаться к детскому стоматологу не тогда, когда у ребенка уже заболел зуб, а регулярно проходить профилактические осмотры с момента появления первого зуба», — сказала журналистам медик.

Чтобы подготовить ребенка к стоматологу, можно показать ему, как лечат зубы, например, героям мультфильмов, добавила Шемякина.