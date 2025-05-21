Врач Шелобанова рассказала, что капуста, базилик и шпинат замедляют старение мозга

Картофель, капуста, тыква, бобовые и зелень способны замедлить возрастные изменения мозга благодаря полезным веществам. Об этом рассказала врач общей практики Анна Шелобанова в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, картошка в мундире полезна магнием и калием, укрепляющими сосуды и нервы. Капуста богата антиоксидантами и холином, которые стимулируют связь между нейронами.
Тыквенные семена улучшают эластичность сосудов, снижая риск инсультов. Базилик предотвращает образование опасных амилоидов, а шпинат повышает синтез мозговых клеток. Доктор посоветовала включать эти продукты в ежедневный рацион для профилактики деменции и улучшения памяти.
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