Врач Шелобанова рассказала, что капуста, базилик и шпинат замедляют старение мозга

Картофель, капуста, тыква, бобовые и зелень способны замедлить возрастные изменения мозга благодаря полезным веществам. Об этом рассказала врач общей практики Анна Шелобанова в беседе с «Известиями» .

По словам специалиста, картошка в мундире полезна магнием и калием, укрепляющими сосуды и нервы. Капуста богата антиоксидантами и холином, которые стимулируют связь между нейронами.

Тыквенные семена улучшают эластичность сосудов, снижая риск инсультов. Базилик предотвращает образование опасных амилоидов, а шпинат повышает синтез мозговых клеток. Доктор посоветовала включать эти продукты в ежедневный рацион для профилактики деменции и улучшения памяти.