Врач Шелобанова подчеркнула, что при высоком давлении особенно важно регулярно принимать назначенные препараты

При высоком давлении особенно важно регулярно принимать назначенные препараты. Однако многие совершают ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям. Геронтолог Анна Шелобанова рассказала «Свободной Прессе» , что некоторые пациенты самовольно отменяют прием лекарств, чувствуя улучшение состояния.

Однако это большая ошибка: давление может вернуться с удвоенной силой. Также распространена проблема пропуска доз из-за забывчивости. Необходимо принимать таблетки в одно и то же время.

Врач отметила, что некоторые люди принимают таблетки по требованию: выпили, когда стало плохо, и не пьют, если чувствуют себя хорошо. Однако базовые гипотензивные препараты нужно принимать системно.

Еще одной ошибкой является запивание таблеток чаем или кофе. Кофеин может нейтрализовать эффект лекарства, поэтому запивать таблетки следует только водой.