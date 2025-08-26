Врач Шелепов рекомендовал не затягивать с постельным режимом при «сорванной» спине

Боль в пояснице, возникающая после физических усилий, известна как «сорванная спина». Травматолог Александр Шелепов поделился с « Газетой.ru » методами восстановления.

По словам врача, причиной неприятных ощущений является перенапряжение мышц, связок или сухожилий. Особенно подвержены таким травмам люди с неразвитыми мышцами, нарушениями осанки или избыточным весом.

«В первый день лучше лечь на бок, подложив подушку между коленями. Но затягивать с постельным режимом не стоит — движение ускоряет восстановление», — отметил медик.

Как пояснил специалист, простые упражнения, например ягодичный мостик, способствуют снятию спазма и возвращению подвижности. Шелепов также предложил использовать теплую грелку для снятия боли.