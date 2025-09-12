Врач Шелепов развеял миф о связи гибкости суставов с акромегалией

Травматолог и ортопед Александр Шелепов в разговоре с « Известиями » объяснил, что повышенная гибкость суставов не является признаком акромегалии.

Как пояснил специалист, акромегалия — это хроническое эндокринное заболевание, которое возникает из-за избыточной секреции гормона роста. Оно приводит к патологическому разрастанию костной и хрящевой ткани, утолщению связок и деформациям суставов.

«Гибкость суставов снижается, а не повышается при акромегалии. Гипермобильность суставов чаще связана с наследственными заболеваниями соединительной ткани», — отметил врач.

Среди симптомов заболевания он также выделил изменения внешности: увеличение размеров кистей и стоп, грубые черты лица и увеличение языка. Диагностика включает лабораторные и инструментальные методы, такие как МРТ гипофиза и тесты на уровень IGF-1.