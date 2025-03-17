Травматолог Александр Шелепов перечислил признаки развития синдрома триггерного пальца, или так называемого пальца на спусковом крючке. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, при возникновении ощущения «заедания» или щелчков во время сгибания и разгибания пальцев стоит обратить внимание на возможное появление недуга. Характерными симптомами также являются трудности в движении пальцев, боль и дискомфорт.

«Палец „защелкивается“ или „застревает“ в согнутом положении, а затем внезапно выпрямляется, как спущенная пружина. Наиболее часто это заболевание касается большого, безымянного и среднего пальцев», — пояснил медик.

Кроме того, пациенты с синдромом триггерного пальца могут испытывать неприятные ощущения у основания пальца или в области ладони, которые усиливаются при движении. В некоторых случаях наблюдается припухлость вокруг сустава.