Врач Шелепов: боль при сгибании пальцев — признак синдрома триггерного пальца
Травматолог Александр Шелепов перечислил признаки развития синдрома триггерного пальца, или так называемого пальца на спусковом крючке. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам врача, при возникновении ощущения «заедания» или щелчков во время сгибания и разгибания пальцев стоит обратить внимание на возможное появление недуга. Характерными симптомами также являются трудности в движении пальцев, боль и дискомфорт.
«Палец „защелкивается“ или „застревает“ в согнутом положении, а затем внезапно выпрямляется, как спущенная пружина. Наиболее часто это заболевание касается большого, безымянного и среднего пальцев», — пояснил медик.
Кроме того, пациенты с синдромом триггерного пальца могут испытывать неприятные ощущения у основания пальца или в области ладони, которые усиливаются при движении. В некоторых случаях наблюдается припухлость вокруг сустава.