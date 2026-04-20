Врач Шейфер напомнила, что тяжелая еда перед сном усваивается хуже
Диетолог Анна Шейфер рассказала «Известиям», что влияние позднего приема пищи на набор веса часто переоценивают.
Специалист отметила, что метаболизм человека не отключается вечером, но ночью организм больше ориентирован на восстановление, а не на активное расходование энергии. Поэтому обильная и тяжелая еда перед сном усваивается хуже. Однако ключевое значение имеет общее количество калорий за день, а не время приема пищи.
По словам врача, в вечерние часы физиологически повышается уровень инсулина, что может усиливать тягу к калорийной пище. У метаболически здоровых людей основную роль играет сбалансированность рациона в течение дня.
Для контроля веса важно соблюдать режим питания, считает Шейфер. Оптимальным считается ужин за три-четыре часа до сна. Это позволяет организму переварить пищу без лишней нагрузки и снижает риск переедания.