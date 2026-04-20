Врач Шейфер напомнила, что тяжелая еда перед сном усваивается хуже

Диетолог Анна Шейфер рассказала «Известиям» , что влияние позднего приема пищи на набор веса часто переоценивают.

Специалист отметила, что метаболизм человека не отключается вечером, но ночью организм больше ориентирован на восстановление, а не на активное расходование энергии. Поэтому обильная и тяжелая еда перед сном усваивается хуже. Однако ключевое значение имеет общее количество калорий за день, а не время приема пищи.

По словам врача, в вечерние часы физиологически повышается уровень инсулина, что может усиливать тягу к калорийной пище. У метаболически здоровых людей основную роль играет сбалансированность рациона в течение дня.

Для контроля веса важно соблюдать режим питания, считает Шейфер. Оптимальным считается ужин за три-четыре часа до сна. Это позволяет организму переварить пищу без лишней нагрузки и снижает риск переедания.