Врач Шеянов предупредил, что вейпы могут привести к серьезным проблемам с легкими

Врач-терапевт, пульмонолог Михаил Шеянов предупредил в беседе с RT о возможных последствиях использования вейпов. По его словам, вейпы могут вызывать никотиновую зависимость, негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, провоцировать аллергические реакции и нарушения функции центральной нервной системы.

Шеянов отметил, что вейпы часто считаются менее вредной альтернативой сигаретам, но это не так.

«Они действительно содержат меньше токсинов и канцерогенов, чем сигаретный дым, но могут вызвать поражения легких, отличные от таковых при курении, подчас не менее тяжелые», — сказал он.

Одним из таких вариантов является попкорновая болезнь — поражение, при котором в мелких дыхательных путях развивается хронический воспалительный процесс. В результате человеку становится трудно дышать.

По словам специалиста, навредить может не только диацетил, но и другие соединения, входящие в состав жидкостей для вейпов. «Причиной развития облитерирующего бронхиолита может стать воздействие не только диацетила, но и целого ряда других вредных паров и газов», — подчеркнул Шеянов.

Он рекомендовал полностью отказаться от использования вейпов, чтобы избежать необратимого повреждения легких.