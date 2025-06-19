Врач Шеина посоветовала витамин C для очищения воды из родников и скважин

Профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины им. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина поделилась с « Газетой.ru » методами, которые помогут обезопасить воду из родников и скважин.

По словам эксперта, подземные источники обычно чище поверхностных водоемов, таких как реки и водохранилища. Тем не менее, даже такую воду следует обрабатывать в полевых условиях.

«Эффективным способом улучшения качества воды из родников является также воздействие ультрафиолета и тепловых лучей, для этого нужно налить воду в емкость и поставить ее на солнце», — отметила медик.

Она также посоветовала обратить внимание на витамин С (аскорбиновую кислоту). Доза 0,25 чайной ложки на 1 литр воды поможет обезопасить жидкость.