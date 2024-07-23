Врач Шеин: при купании нельзя заглатывать воду

В любой воде есть микроорганизмы, которые могут вызвать различные заболевания. Чтобы этого избежать, при купании категорически нельзя заглатывать воду, рассказал доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин сайту aif.ru .

По словам специалиста, маленьким детям этот совет выполнить довольно сложно, поэтому взрослым стоит выбирать самые безопасные водоемы вдали от свалок. Также не стоит постоянно нырять, это грозит заболеваниями гайморовых и лобных пазух — синуситами.

Кроме того, не рекомендуется закапываться в песок. Он далеко не стерилен, из-за чего человек рискует заразиться чесоткой, сообщили «Известия».