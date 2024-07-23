Врач Шеин: при купании нельзя заглатывать воду

В любой воде есть микроорганизмы, которые могут вызвать различные заболевания. Чтобы этого избежать, при купании категорически нельзя заглатывать воду, рассказал доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин сайту aif.ru.

По словам специалиста, маленьким детям этот совет выполнить довольно сложно, поэтому взрослым стоит выбирать самые безопасные водоемы вдали от свалок. Также не стоит постоянно нырять, это грозит заболеваниями гайморовых и лобных пазух — синуситами.

Кроме того, не рекомендуется закапываться в песок. Он далеко не стерилен, из-за чего человек рискует заразиться чесоткой, сообщили «Известия».

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