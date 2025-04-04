Врач Шебедя: цикорий помогает контролировать уровень глюкозы в крови

Диетолог Екатерина Шебедя поделилась информацией о пользе цикория. Такая альтернатива кофе или чаю благотворно влияет на организм, отметила эксперт в беседе с Ura.ru .

По словам врача, при употреблении цикория организм насыщается магнием, натрием, калием и кальцием, а также витаминами A, B, E и C. Но основная ценность напитка заключается в высоком содержании клетчатки.

«Растворимая клетчатка благоприятно влияет на рост полезной микрофлоры кишечника. Благодаря этому напиток помогает контролировать уровень глюкозы в крови», — пояснила медик.

Она также отметила, что цикорий не содержит кофеин, поэтому не повышает уровень кортизола. Его можно пить вечером перед сном. Напиток не влияет на нервную систему и артериальное давление, добавил «Сiбдепо».