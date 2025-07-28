Врач Шархун предупредила о развитии цирроза из-за спиртного за пять лет

Профессор, врач общей практики и гастроэнтеролог Ольга Шархун сообщила « Газете.ru », что регулярное употребление алкоголя может вызвать цирроз печени через пять-семь лет.

По словам медика, алкогольная болезнь печени в той или иной степени поражает практически всех, кто систематически злоупотребляет спиртным. Причем женщины особенно уязвимы, так как их печень сильнее реагирует на воздействие этилового спирта.

«Уже через пять-семь лет регулярного употребления алкоголя может развиться алкогольный гепатит, а в некоторых случаях — цирроз», — предупредила эксперт.

Как пояснила Шархун, на начальных этапах симптомы могут не проявляться, но с развитием болезни возникают слабость, потеря веса, боли в правом подреберье и другие признаки. Тяжелые случаи сопровождаются желтухой и даже психоневрологическими расстройствами.