Врач Шархун предупредила о развитии цирроза из-за спиртного за пять лет
Профессор, врач общей практики и гастроэнтеролог Ольга Шархун сообщила «Газете.ru», что регулярное употребление алкоголя может вызвать цирроз печени через пять-семь лет.
По словам медика, алкогольная болезнь печени в той или иной степени поражает практически всех, кто систематически злоупотребляет спиртным. Причем женщины особенно уязвимы, так как их печень сильнее реагирует на воздействие этилового спирта.
«Уже через пять-семь лет регулярного употребления алкоголя может развиться алкогольный гепатит, а в некоторых случаях — цирроз», — предупредила эксперт.
Как пояснила Шархун, на начальных этапах симптомы могут не проявляться, но с развитием болезни возникают слабость, потеря веса, боли в правом подреберье и другие признаки. Тяжелые случаи сопровождаются желтухой и даже психоневрологическими расстройствами.