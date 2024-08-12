Врач Шарапова рассказала, что обнаружение рака на ранних стадиях позволяет спасти до 90% пациентов

Главный врач Клинической больницы им. Виноградова, профессор Ольга Шарапова в беседе с изданием «Мир 24» рассказала о важности ранней диагностики рака. По словам медика, выживаемость среди пациентов достигает отметки до 90%.

Медик добавила, что на последней стадии этот показатель падает до 15%.

«В столице открываются специализированные онкологические центры, где проводят комплексные обследования, включая маммографию, колоноскопию и другие методы», — отметила Шарапова.

В заключение врач призвала россиян быть крайне внимательными к своему здоровью и не откладывать визиты к доктору.

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