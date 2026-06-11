Врач Шарапова посоветовала устанавливать температуру воздуха в помещении в пределах 22–24 градусов

Жаркая погода в средней полосе России создает риск для здоровья, и многие спасаются от нее с помощью кондиционера. Однако неправильное использование этого устройства может привести к простудам, головным болям и другим проблемам. Как правильно работать с кондиционером, рассказала заслуженный врач России Ольга Шарапова в интервью MIR24.TV .

По словам эксперта, важно поддерживать оптимальную температуру в помещении.

«Ни высокая, ни низкая температура в помещении не являются полезными для организма», — отметила Шарапова.

Она рекомендует устанавливать температуру воздуха в пределах 22–24 градусов. Резкие перепады температуры создают стресс для организма, снижают концентрацию внимания и ухудшают память, написал телеканал «Саратов 24».

Врач советует включать кондиционер дозированно и начинать с 25 градусов, постепенно снижая температуру. Это поможет избежать стресса для организма из-за резкого перепада.

Также важно правильно настроить направление воздушного потока. Даже при оптимальной температуре кондиционер может быть опасен, если дует прямо на человека. Это может привести к ОРВИ, ангине, ларингиту и пневмонии.

При грамотном использовании кондиционер становится инструментом управления микроклиматом в помещении и не представляет опасности для здоровья.