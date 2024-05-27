Врач Шарапова посоветовала покупать клубнику равномерного цвета и без пятен

Пользу клубники сложно переоценить. Являясь источником множества витаминов, она помогает улучшить работу мозга и обладает противовоспалительным действием. Как правильно выбрать ягоду, рассказала врач Ольга Шарапова в беседе с сайтом «Мир 24».

Специалист посоветовала покупать плоды с равномерным цветом. Различные пятна, гниль, повреждения и плесень — повод пройти мимо. Что касается размера, отличным вариантом станут ягоды средней величины.

По словам эксперта, клубнику не нужно употреблять натощак. Среди последствий — раздражение слизистой оболочки желудка.

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