Врач Шарапова посоветовала покупать клубнику равномерного цвета и без пятен

Пользу клубники сложно переоценить. Являясь источником множества витаминов, она помогает улучшить работу мозга и обладает противовоспалительным действием. Как правильно выбрать ягоду, рассказала врач Ольга Шарапова в беседе с сайтом «Мир 24».
Специалист посоветовала покупать плоды с равномерным цветом. Различные пятна, гниль, повреждения и плесень — повод пройти мимо. Что касается размера, отличным вариантом станут ягоды средней величины.
По словам эксперта, клубнику не нужно употреблять натощак. Среди последствий — раздражение слизистой оболочки желудка.