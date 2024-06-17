Врач Шарапова: чаще всего ботулотоксин накапливается в консервах домашнего приготовления

В Москве несколько человек госпитализировали с симптомами ботулизма, при котором поражаются нервные клетки. Чаще всего ботулотоксин накапливается в консервах домашнего приготовления, сообщила заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова сайту «Мир 24».

По словам специалиста, особенно опасны консервированные грибы, овощи, фрукты. Их очень сложно тщательно очистить от частиц почвы, в которой могут находиться споры возбудителя ботулизма.

Врач напомнила, что при несвоевременном обращении за медицинской помощью болезнь заканчивается летальным исходом.