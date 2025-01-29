Врач Шарапов: из-за тату могут отказать в эпидуральной анестезии при родах

Анестезиолог Дмитрий Шарапов рассказал о рисках, которые возникают при неудачном выборе места для татуировки. Так, наличие перманентного рисунка на пояснице может создать трудности при проведении эпидуральной или спинальной анестезии, сообщил Life .

По словам врача, все же существуют техники обхода таких зон, однако они требуют высокой квалификации доктора. Сама процедура способна обернуться воспалительным процессом.

«Могут и вправду отказать девушке в проведении анестезии при родах, если есть татуировка на пояснице. Потому что хоть краска и стерильная, в ней могут быть элементы, которые врач может занести при пункции в эпидуральное или спинальное пространство», — пояснил медик.

Кроме того, порой возникают сложности при попытке найти вену под плотной татуировкой на руке, добавил специалист.