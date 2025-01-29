Врач Шарапов: из-за тату могут отказать в эпидуральной анестезии при родах
Анестезиолог Дмитрий Шарапов рассказал о рисках, которые возникают при неудачном выборе места для татуировки. Так, наличие перманентного рисунка на пояснице может создать трудности при проведении эпидуральной или спинальной анестезии, сообщил Life.
По словам врача, все же существуют техники обхода таких зон, однако они требуют высокой квалификации доктора. Сама процедура способна обернуться воспалительным процессом.
«Могут и вправду отказать девушке в проведении анестезии при родах, если есть татуировка на пояснице. Потому что хоть краска и стерильная, в ней могут быть элементы, которые врач может занести при пункции в эпидуральное или спинальное пространство», — пояснил медик.
Кроме того, порой возникают сложности при попытке найти вену под плотной татуировкой на руке, добавил специалист.