Врач Шарафетдинов дал рекомендации по питанию в зимний период

С приходом холодов важно скорректировать рацион, чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. Доктор медицинских наук Хайдерь Шарафетдинов рассказал «ФедералПресс» , какие продукты стоит включить в меню зимой.

Эксперт подчеркнул, что в холодное время года питание должно быть сбалансированным и полноценным по всем пищевым и биологически активным веществам. Для этого необходимо употреблять разнообразные продукты из всех основных групп.

Особое внимание стоит уделить молочным и кисломолочным продуктам, которые являются источником белка, кальция и других важных микроэлементов. Также в рационе должны быть мясные продукты, рыба, хлебобулочные изделия, растительные и животные жиры, овощи, фрукты и ягоды.

«При планировании рациона в осенне-зимний период следует учитывать повышенную заболеваемость респираторными инфекциями. Поэтому важно включать в свое ежедневное меню фрукты и овощи — не менее 400 граммов, и это помимо картофеля», — отметил специалист.

Сырые овощи и фрукты, их соки и сухофрукты обеспечат организм достаточным количеством растворимых пищевых волокон и витаминов. Разнообразный рацион на основе продуктов животного и растительного происхождения обеспечит поступление незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме и обязательно должны поступать с пищей.