Врач Шаповалова рассказала, что препараты для лечения сосудов не избавят от головокружения

Препараты для лечения сосудов не помогут избавить от головокружения. Подход к лечению, в первую очередь, должен зависеть от причины головокружения, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Мария Шаповалова.

Лечащий доктор должен тщательно проанализировать анамнез, а затем провести оценку нистагма и проверить наличие нарушений в походке. Людям, у кого причиной головокружения является психогенный фактор, назначают антидепрессанты. А вот при мигренях уделяется внимание снижению интенсивности болей, написал сайт kp.ru.

Иногда пациенту назначают гимнастику, вовремя которой он должен садиться и ложиться на разные бока до тех пор, пока головокружение не пройдет, добавила Шаповалова.