Врач Шаповалов: вяленая рыба может быть переносчиком опасного паразита

Употребление вяленой рыбы может представлять серьезную опасность для здоровья, предупредил врач-инфекционист Евгений Шаповалов в интервью «Газете.Ru» .

Он рассказал о риске заражения паразитами, содержащимися в пресноводных видах рыбы. Шаповалов подчеркнул, что вяленая рыба может стать переносчиком широкого лентеца — опасного паразита, который атакует пищеварительную систему и может вызвать кишечную непроходимость, написали «Известия».

Более того, заражение этим паразитом способно привести к дефициту витамина B12, что, в свою очередь, грозит развитием неврологических расстройств и анемии.