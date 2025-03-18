Врач Шаповалов: вяленая рыба может быть переносчиком опасного паразита

Употребление вяленой рыбы может представлять серьезную опасность для здоровья, предупредил врач-инфекционист Евгений Шаповалов в интервью «Газете.Ru».
Он рассказал о риске заражения паразитами, содержащимися в пресноводных видах рыбы. Шаповалов подчеркнул, что вяленая рыба может стать переносчиком широкого лентеца — опасного паразита, который атакует пищеварительную систему и может вызвать кишечную непроходимость, написали «Известия».
Более того, заражение этим паразитом способно привести к дефициту витамина B12, что, в свою очередь, грозит развитием неврологических расстройств и анемии.
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