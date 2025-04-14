Врач Шанина: случайно проглоченные семечки фруктов могут вызывать воспаление

Гастроэнтеролог Светлана Шанина рассказала в беседе с сайтом « Страсти », какую опасность представляют случайно проглоченные семечки ягод и фруктов.

По словам эксперта, шелуха семечек и косточек состоит из нерастворимой клетчатки — неперевариваемых волокон. В небольшом количестве они не опасны для организма, но могут вызвать проблемы, если их слишком много, предупредила медик.

«Слишком много неперевариваемой клетчатки, особенно в твердом или плохо пережеванном виде, может повредить слизистую и вызвать раздражение органов ЖКТ», — пояснила врач.

Кроме того, шелуха накапливается в кишечнике и создает мелкие повреждения, через которые в организм могут проникнуть бактерии и спровоцировать внутреннее воспаление. Особенно уязвима толстая кишка.