Врач Шамселов рассказал, что 90% случаев боли в пояснице проходят самостоятельно

Боль в поясничной зоне — один из наиболее распространенных симптомов, с которыми сталкиваются врачи ежедневно. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 80% населения планеты испытывает подобную проблему хотя бы однажды в жизни. Врач Артур Шамселов рассказал «ФедералПресс» о распространенных причинах болей в пояснице.

Большинство случаев (около 90%) боли в пояснице носят несущественный характер и проходят самостоятельно за короткий промежуток времени (обычно 1–2 недели).

Нарушения в мышцах и костно-мышечной структуре: Могут возникать вследствие неправильного образа жизни, недостаточной подвижности, чрезмерных физических нагрузок или внезапных движений.

Естественные дегенеративные процессы в позвоночнике: Связаны с постепенным износом межпозвоночных дисков, возникающим после 40 лет и старше.

Прострел (люмбаго): Резко возникающие острые боли, обусловленные сильными сокращениями мышц спины или небольшими растяжениями связок.

В таких случаях рекомендуется покой, прием противовоспалительных препаратов (например, ибупрофен) и использование мазей с анальгезирующим эффектом. Обращение к врачу оправдано, если болевой синдром продолжается более двух недель.