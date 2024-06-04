Врач Шамаева: переизбыток молока может вызвать дисфункцию поджелудочной железы

Гастроэнтеролог Петмат Шамаева рассказала о последствиях чрезмерного употребления молока. Такое пристрастие способно нанести вред организму, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, переизбыток данного продукта в рационе нередко провоцирует аллергические реакции и запоры. Кроме того, большие любители молока могут столкнуться с дисфункцией поджелудочной железы и изменениями в работе сердечно-сосудистой системы.

Врач напомнила, что дневная норма для взрослых — 500 миллилитров. Для детей от четырех до девяти лет — не более 400 миллилитров, добавил «ФедералПресс».

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