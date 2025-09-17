Врач Шалиманова отметила, что эпилептический приступ может проявляться внезапным урчанием в животе

Эпилептический приступ может проявляться внезапным урчанием в животе и вздутием, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» эпилептолог, научный сотрудник отделения клинической нейрофизиологии «Российский центр неврологии и нейронаук» Елена Шалиманова.

Она добавила, что при этом сознание человека может оставаться неизменным.

«Очень много проявлений эпилептических приступов, которые могут быть похожи на какие-то естественные моменты в жизни. Их порядка 60 разновидностей. Даже просто резкое урчание в животе или вздутие с тахикардией может быть проявлением эпилептического приступа. Даже без нарушения сознания. При этом это должно быть внезапно, буквально на несколько секунд» — рассказала Елена Шалиманова.

Она также добавила, что урчание обычно повторяется в течение дня ни с того ни с сего и не имеет провоцирующих факторов.