Врач Шахвеледов: в тяжелых случаях менингита смерть может наступить через 24 часа

В детских садах, школах и других закрытых коллективах ребенок может заразиться менингитом. Заболевание способно очень быстро развиваться. Об этом рассказал врач Рамил Шахвеледов в беседе с News.ru.
По его словам, при отсутствии должного лечения состояние стремительно ухудшается в течение нескольких дней и даже часов. В тяжелых случаях риск летального исхода появляется через сутки, отметил эксперт.
Сам недуг, напомнил медик, вызывает сильное воспаление и отек мозга. К последствиям заражения относятся судороги и повреждение главного органа центральной нервной системы.
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