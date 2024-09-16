Врач Шахвеледов: упражнения на укрепление мышц спины предотвратят сколиоз у детей
Регулярные физические упражнения, направленные на укрепление мышц спины, помогут избежать развития сколиоза у детей. Об этом рассказал врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с News.ru.
По словам специалиста, также залогом здоровой спины считается правильная осанка. Очень важно, что в школе и дома дети сидели ровно и не сутулились.
Кроме того, избежать проблем со спиной поможет правильный выбор школьного рюкзака. Соблюдение всех рекомендаций в этом случае позволит снизить нагрузку на позвоночник, отметил врач.
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