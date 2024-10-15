Врач Шахвеледов: своевременная вакцинация поможет защитить детей от менингита

Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов в разговоре с NEWS.ru призвал россиян не пренебрегать вакцинацией от менингита. По его словам, вовремя сделанная прививка позволит уберечь детей от этой болезни.
Медик также призвал граждан избегать массового скопления людей и следить за укреплением иммунитета детей. Ребенок должен регулярно и правильно питаться, качественно спать и много двигаться.
Заболевание не может развиться из-за хождения без шапки, оно вызвано бактериями, вирусами или грибками, пояснил Шахвеледов.
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