Врач Шахвеледов: сумки через плечо провоцируют сколиоз у школьников
Сумки через одно плечо или с одной ручкой могут спровоцировать искривление позвоночника и сколиоз у школьников. Об этом рассказал врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с News.ru.
По словам специалиста, ношение таких сумок приводит к неравномерному распределению веса, из-за этого у детей часто возникают боли в спине и плечах.
Также нагрузку на спину увеличивают мягкие сумки без жесткой спинки. Они плохо поддерживаются и могут деформироваться под тяжестью учебников, отметил Шахвеледов.
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