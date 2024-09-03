Врач Шахвеледов: сумки через плечо провоцируют сколиоз у школьников

Сумки через одно плечо или с одной ручкой могут спровоцировать искривление позвоночника и сколиоз у школьников. Об этом рассказал врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, ношение таких сумок приводит к неравномерному распределению веса, из-за этого у детей часто возникают боли в спине и плечах.

Также нагрузку на спину увеличивают мягкие сумки без жесткой спинки. Они плохо поддерживаются и могут деформироваться под тяжестью учебников, отметил Шахвеледов.

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