Врач Шахвеледов: сумки через плечо провоцируют сколиоз у школьников

Сумки через одно плечо или с одной ручкой могут спровоцировать искривление позвоночника и сколиоз у школьников. Об этом рассказал врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, ношение таких сумок приводит к неравномерному распределению веса, из-за этого у детей часто возникают боли в спине и плечах.

Также нагрузку на спину увеличивают мягкие сумки без жесткой спинки. Они плохо поддерживаются и могут деформироваться под тяжестью учебников, отметил Шахвеледов.