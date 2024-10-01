Врач Шахвеледов посоветовал ограничить детей в использовании гаджетов, чтобы сохранить их зрение

Родителям стоит уделять больше внимания сохранению зрения детей. Об этом «Мир24» рассказал врач-педиатр Рамил Шахвеледов, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская КБ» и заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области.

Он связал ухудшение зрительной функции у детей с несколькими факторами. Во-первых, значительное время, проведенное за экранами мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров, серьезно влияет на зрение. Долгое фокусирование на близких объектах может вызывать усталость глаз и способствовать развитию миопии.

Кроме того, недостаточное время на свежем воздухе и малоподвижный образ жизни также негативно сказываются на здоровье глаз.

Шахвеледов сделал ряд рекомендаций, которые помогут сохранить зрение у детей. Во-первых, стоит ограничить время, проведенное за экранами, и делать перерывы каждые 20 минут, чтобы дать глазам отдохнуть. Также необходимо организовать для ребенка регулярные прогулки и занятия спортом на улице — это способствует здоровому развитию зрения. Наконец, очень важно следить за освещением в помещениях, где ребенок учится или играет, чтобы предотвратить перенапряжение глаз.