Врач Шахвеледов допустил вероятность передачи птичьего гриппа от кошки человеку

В США и Европе зафиксировали вспышку птичьего гриппа среди кошек, вызвав опасения возможного заражения людей. Врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская КБ» Рамил Шахвеледов в разговоре с MIR24.TV предупредил о потенциальных рисках пандемии.

Специалист рекомендовал избегать контактов с инфицированными животными, употреблять хорошо приготовленную птицу и соблюдать гигиену рук.

«Зарегистрированы единичные случаи передачи данных штаммов от человека к человеку. Учитывая большую скорость мутации вирусов, нельзя исключить возможность передачи птичьего гриппа от кошек к человеку в будущем. И это может повлечь новую пандемию», — предупредил доктор.

Инкубационный период болезни длится два-пять дней. Симптомы включают кашель, слабость, диарею и тошноту. При появлении первых признаков птичьего гриппа следует незамедлительно обратиться к врачу, заключил Шахвеледов.