Врач Шахвеледов: даже вовремя вылеченный менингит может повредить мозг
Даже вовремя вылеченный менингит представляет серьезную опасность для организма. Об этом рассказал педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с News.ru.
По его словам, и при своевременной терапии заболевание способно привести к осложнениям. Речь идет о потере слуха, проблемах с памятью и координацией, эпилептических припадках.
«В редких случаях — необратимое повреждение мозга», — добавил врач.
Он также напомнил, что риск развития новых недугов зависит от скорости начала лечения.
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