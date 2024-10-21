Врач Шахвеледов: даже вовремя вылеченный менингит может повредить мозг

Даже вовремя вылеченный менингит представляет серьезную опасность для организма. Об этом рассказал педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с News.ru .

По его словам, и при своевременной терапии заболевание способно привести к осложнениям. Речь идет о потере слуха, проблемах с памятью и координацией, эпилептических припадках.

«В редких случаях — необратимое повреждение мозга», — добавил врач.

Он также напомнил, что риск развития новых недугов зависит от скорости начала лечения.