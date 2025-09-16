Врач Шафикова отметила, что огурцы могут помочь регулировать уровень холестерина

Врач-терапевт Сабина Шафикова сообщила РИА «Новости» , что огурцы благотворно влияют на организм человека. По ее словам, эти овощи содержат немного клетчатки, которая регулирует уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ.

«Немного клетчатки, которая содержится в этом овоще, помогает регулировать уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ, что также влияет на состояние сосудов», — отметила врач.

Кроме того, огурцы содержат витамины С и К, а также магний и калий. Благодаря последнему они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако врач предупредила, что чрезмерное употребление огурцов может вызвать метеоризм, написал «Петербургский дневник».