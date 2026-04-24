Врач Шадрина напомнила о негативном влиянии стресса и недосыпа на качество кожи

Состояние кожи может ухудшаться даже при правильном уходе и использовании качественных средств. Косметолог и дерматолог Екатерина Шадрина рассказала Life.ru о факторах, влияющих на внешний вид кожи.

По словам врача, одной из основных причин является недостаток сна. В ночное время кожа активно восстанавливается, и при дефиците ночного отдыха этот процесс нарушается. В результате ухудшается цвет лица, появляются признаки усталости, снижается естественное сияние.

Хронический стресс также оказывает негативное влияние, отметила медик. Он воздействует на гормональный фон, усиливает воспалительные процессы и ухудшает восстановительные механизмы кожи. Она быстрее теряет тонус и выглядит истощенной.