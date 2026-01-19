Врач Серякова назвала экзему возможной причиной сухости и зуда кожи на локтях

Врач «СМ-Клиники» Анастасия Серякова объяснила, почему зимой сохнет и трескается кожа на локтях. Об этом сообщило Здоровье Mail .

Как пояснила врач, основные факторы — холодный воздух, частый перепад температуры, трение и особая структура кожи на локтях. Дополнительно проблему могут вызвать заболевания, такие как псориаз и гиперкератоз.

Специалист также обратила внимание на риск атопического дерматита, или экземы. Заболевание проявляется раздражением, покраснением, шелушением и появлением трещин. В зимние месяцы симптомы нередко усиливаются из-за низких температур, низкой влажности воздуха, стрессовых ситуаций и возможных аллергических реакций.