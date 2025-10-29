Врач Сережина заявила, что недостаток сна может повысить аппетит и усилить тягу к сладкому

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала РИАМО о влиянии сна на процесс снижения веса. Оказывается, не только питание и физическая активность влияют на массу тела, но и качество отдыха.

По словам доктора, ночью, во время семи-девятичасового сна, организм продолжает работать: восстанавливаются клетки, происходит репарация ДНК, выравниваются гормональные колебания. В результате снижение веса ночью — абсолютно физиологический процесс.

Недостаток сна может привести к гормональному дисбалансу. При недосыпе снижается уровень лептина, отвечающего за чувство сытости, и увеличивается уровень грелина — гормона голода. Это может спровоцировать повышение аппетита и тягу к калорийной пище.

«Гормон сна мелатонин вырабатывается во время полноценного ночного сна с 22:00 до 01:00 ночи. Для того чтобы гормон оказал свое благоприятное воздействие, продолжительность всего промежутка сна должна составлять не менее семи–девяти часов», — цитирует Сережину газета «Петербургский дневник».

Проверить уровень мелатонина можно с помощью лабораторного исследования вечерней порции слюны. Такой анализ помогает оценить, насколько правильно выстроены внутренние биоритмы организма и есть ли риски нарушений.