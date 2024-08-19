Врач Сережина: тепловой удар характеризуется серьезным изменением психического состояния

Врач Вера Сережина рассказала об отличиях теплового и солнечного ударов. Каждый из них опасен по-своему, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, при солнечном ударе человек ощущает слабость, жажду и головокружение. Кроме того, появляются тошнота и рвота.

Тепловой же характеризуется более существенным изменением психического состояния. У пациента возникают спутанность сознания, раздражительность, судороги, невнятная речь. Тепловой удар можно получить даже в помещении или во время физических нагрузок.

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