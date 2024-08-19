Врач Сережина: тепловой удар характеризуется серьезным изменением психического состояния

Врач Вера Сережина рассказала об отличиях теплового и солнечного ударов. Каждый из них опасен по-своему, отметила эксперт в беседе с РИАМО .

По ее словам, при солнечном ударе человек ощущает слабость, жажду и головокружение. Кроме того, появляются тошнота и рвота.

Тепловой же характеризуется более существенным изменением психического состояния. У пациента возникают спутанность сознания, раздражительность, судороги, невнятная речь. Тепловой удар можно получить даже в помещении или во время физических нагрузок.