Врач Сережина рассказала, почему витамин D может не усваиваться организмом

Сережина отметила, что для его всасывания необходима эмульгация с участием желчи

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с «Известиями» рассказала, почему витамин D может не усваиваться организмом.

По словам специалиста, витамин D — жирорастворимый прогормон, который влияет на многие процессы в организме. Для его нормального всасывания необходима эмульгация с участием желчи. Если желчеотделение нарушено, витамин D не попадает в кровь, как бы регулярно его ни принимали.

Желчеотделение можно улучшить регулярным приемом пищи с достаточным количеством полезных жиров, физической активностью и препаратами, стимулирующими отток. Даже при отсутствии желчного пузыря усвоить витамин D помогают водорастворимые формы этого элемента или липосомальные соединения.