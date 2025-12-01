Врач Сережина рассказала о влиянии скрытого гастрита на работоспособность человека

Врач Вера Сережина рассказала « Известиям » о влиянии гастрита на работоспособность и возможные причины его возникновения.

Гастрит может проявляться острым воспалением с болями, изжогой и отрыжкой, но существуют и «немые» формы заболевания. Хроническое воспаление, вызванное бактерией Helicobacter pylori, способно привести к атрофии слизистой желудка и снижению кислотности. В результате ухудшается переваривание пищи, организм недополучает необходимые микроэлементы, белки и витамины.

Атрофия слизистой желудка может быть связана не только с инфекцией, но и с аутоиммунными процессами. В таких случаях необходимо проверять аутоантитела. При снижении работоспособности и появлении неврологических симптомов стоит обратить внимание на возможный аутоиммунный гастрит.