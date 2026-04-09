Врач Сережина рассказала о первых признаках ангины

Врач Вера Сережина в беседе с изданием РИАМО рассказала о признаках ангины. Медик отметила, что это не просто дискомфорт или першение, а сильная боль, которая усиливается при глотании. В некоторых случаях человеку становится трудно глотать даже слюну.
При ангине миндалины становятся увеличенными, отечными и ярко покрасневшими. При фолликулярной форме на поверхности миндалин появляются множественные белые точки, написал KP.RU.
Также наблюдаются высокая температура и признаки интоксикации. В таких случаях могут потребоваться антибиотики, назначить которые может только доктор.
