Врач Сережина рассказала, что зимой рацион должен быть насыщен питательными веществами

С приходом холодов организм начинает тратить больше энергии на согревание и адаптацию к изменениям в окружающей среде. Чтобы поддержать его, важно обеспечить достаточное поступление витаминов, белков и полезных жиров. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина поделилась с «Известиями» рекомендациями по питанию в зимний период.

Специалист подчеркнула, что зимой рацион должен быть насыщен питательными веществами. Орехи и сухофрукты — отличный источник витаминов, минералов и растительных масел. Особенно полезны кедровые орехи, кунжут и миндаль, которые можно использовать для приготовления домашних паст, таких как урбеч или хумус.

Также Вера Сережина отметила важность включения в рацион жирной морской рыбы, икры, морских ежей и печени трески. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, витаминами A, D, E, а также йодом и цинком.

Не стоит забывать о мясных блюдах — холодцу, салу и несоленому бекону. Они содержат коллаген, витамин D и витамины группы B, повышающие устойчивость к холоду и стрессу. Яйца зимой становятся особенно ценными, так как содержат полноценный белок и поддерживают уровень половых гормонов.

Врач подчеркнула, что в меню стоит включить продукты с выраженным противовирусным эффектом — имбирь и хрен. Они обладают антибактериальными свойствами и помогают легче переносить сезон простуд.