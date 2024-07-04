Врач Сережина рассказала, что слишком теплый душ может навредить коже

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с изданием РИАМО посоветовала россиянам отказаться от слишком горячего душа в пользу прохладного. Как заметила медик, горячая вода может навредить коже и пересушить ее.

Холодный душ, напротив, стимулирует кровообращение, улучшает тонус кожи и помогает закаливаться.

«Те, кто обожает мыться чуть ли не в кипятке, встречаются довольно часто. Тем не менее, горячая вода может пересушить кожу», — процитировал сайт kp.ru медика.

Однако для некоторых людей закаливание также может быть вредным. Перед тем, как обливаться холодной водой, пациенту следует проконсультироваться с лечащим доктором, отметила Сережина.