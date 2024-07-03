Врач Сережина рассказала, что после укуса насекомого нужно удалить жало
Если человека укусило насекомое, нужно вначале проверить, не осталось ли жало. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
Она объяснила, что жало нужно обязательно удалить. Причем сделать это стерильным пинцетом.
«После удаления жала рану следует обработать антисептиком, приложить холодный компресс или ткань, смоченную в растворе соды», — отметила врач.
Как добавил RT, раствор готовят при помощи одной чайной ложки соды и стакана воды. Кроме того, человеку показано обильное питье.