Врач Сережина рассказала, что алкоголь — не единственный фактор риска развития цирроза печени

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что цирроз печени часто ошибочно считают болезнью, связанной исключительно с алкоголизмом. В беседе с Lenta.Ru специалист пояснила, что цирроз — это конечный этап длительного процесса гибели клеток печени. На месте погибших гепатоцитов формируется фиброзная, а затем рубцовая ткань, которая не выполняет функции органа.

По словам врача, алкоголь остается важным фактором риска, но не единственным. Развитие заболевания могут спровоцировать вирусные и бактериальные инфекции, вредное производство, длительный прием лекарств, фитосредства с токсическим эффектом и метаболические нарушения.

Сережина подчеркнула, что даже если анализы в норме, это не всегда означает, что все хорошо. Цирроз может долго оставаться скрытым, поэтому часто выявляется, когда возможности регенерации органа исчерпаны, написал сайт «Известия».

Врач отметила, что поддержка печени гепатопротекторами не остановит процесс, если человек не изменит образ жизни и не исключит факторы риска. При этом здоровый образ жизни не гарантирует защиты от цирроза. Единственный реальный способ снизить риск — регулярная диагностика печени, особенно при наличии факторов риска, заключила Сережина.