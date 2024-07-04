Врач Сережина: продукты для пикника необходимо перевозить в сумках-холодильниках

Летом во время пикника на природе значительно увеличиваются шансы получить пищевое отравление. Чтобы этого избежать, все продукты необходимо перевозить и хранить в сумке-холодильнике, сообщила врач Вера Сережина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, температура в нем должна быть не выше четырех градусов. Также с собой на природу нужно взять воду для мытья рук, бутилированную воду для питья, антибактериальные салфетки, одноразовую посуду.

Кроме того, важно использовать только свежие продукты, тщательно мыть фрукты, овощи и руки перед приготовлением еды, отметила Сережина.