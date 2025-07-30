Врач Сережина предупредила о рисках заражения иерсиниозом через продукты в холодильнике

Врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиники» Вера Сережина в беседе с РИАМО обозначила опасность заражения иерсиниозом, известным как мышиная болезнь, через продукты в холодильнике.

«Бактерии иерсинии обладают рядом особенностей, которые позволяют им активно размножаться и распространяться внутри холодильника. Они прекрасно себя чувствуют при температуре холодильника, имеют органы движения — жгутики, с помощью которых попадают на другие продукты», — цитирует доктора сайт RT.

По словам врача, мясо и молочные продукты особенно подвержены размножению этих бактерий из-за их белковой природы. Важно хранить плодоовощную продукцию в отдельных контейнерах, чтобы предотвратить ее контакт с другими продуктами.

Также необходимо тщательно мыть и обрабатывать зелень и овощи, а также проводить дератизацию помещений, подчеркнула Сережина.