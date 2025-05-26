Врач Сережина предупредила дачников об опасной инфекции, распространяемой мышами

Начало дачного сезона повышает вероятность заболеть иерсиниозом — серьезной бактериальной инфекцией, которая распространяется грызунами. Об этом рассказала врач-инфекционист Вера Сережина в беседе с «Известиями» .

Доктор предупредила, что бактерия попадает в организм человека через грязные овощи, фрукты, питьевую воду из природных источников и бытовые предметы. Специалист посоветовала регулярно мыть руки, обрабатывать покупаемые на рынке свежие продукты мылом и горячей водой, использовать одноразовую посуду на природе и обязательно контролировать чистоту пищевых зон дома и на участке.

Заболевание проявляется лихорадкой, мышечными болями, расстройством пищеварения. Его опасность кроется в тяжелых последствиях вплоть до поражения печени и почек, подчеркнула Сережина.